Eveil musical, Médiathèque de Locminé, Locminé

Informations pratiques

Eveil musical Samedi 3 octobre, 11h00 Médiathèque de Locminé Morbihan

places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T11:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Venez partager un moment d’éveil musical avec votre enfant !

Animé par Solen Le Guilloux – Sol en Choeurs.

Sur inscription. Pour les enfants de 6 mois à 3 ans accompagné d’un seul parent.

Médiathèque de Locminé place Anne de Bretagne, Locminé Locminé 56500 Morbihan Bretagne 0297610170 https://www.lemaillon.bzh https://www.facebook.com/mediatheque.de.locmine;https://www.instagram.com/mediathequelocmine/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 97 61 01 70 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@locmine.bzh »}] des parkings autour de la médiathèque

Biblis en folie 2026

Solenn Le Guilloux