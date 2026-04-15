Eveil musical, Médiathèque Porte Neuve, Charleville-Mézières
Eveil musical, Médiathèque Porte Neuve, Charleville-Mézières samedi 30 mai 2026.
Eveil musical Samedi 30 mai, 10h30, 11h45 Médiathèque Porte Neuve Ardennes
Gratuit – Inscription obligatoire – De 3 mois à 3 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T10:30:00+02:00 – 2026-05-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:45:00+02:00 – 2026-05-30T12:45:00+02:00
Ne dit-on pas que la musique adoucit le moeurs?
Venez vivre un moment d’émotion et découvrir des sonorités inattendues avec les instruments drôles et insolites de Bric a Couac!
=> De 3 mois à 3 ans <=
Médiathèque Porte Neuve 8 place de la Préfecture 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est [{« type »: « email », « value »: « 1000pj@mairie-charlevillemezieres.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324496 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0324324171 »}]
Séance d’éveil musical
À voir aussi à Charleville-Mézières (Ardennes)
- Snoezelen, Centre Social et Culturel André DHÔTEL, Charleville-Mézières 15 avril 2026
- Marché des Producteurs de Pays sur la place de l’Hôtel de Ville de Mézières Charleville-Mézières 17 avril 2026
- Pool Party, Centre Aquatique Bernard Albin, Charleville-Mézières 17 avril 2026
- Visite guidée Cœur de Ville Charleville-Mézières 18 avril 2026
- Massage pour bébé, Point lecture pour tous de Manchester, Charleville-Mézières 21 avril 2026