AGENDA · Marseille
Éveil musical, Médiathèque Salim-Hatubou, Marseille
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Salim-Hatubou · Marseille
Informations pratiques
Éveil musical Mercredi 23 septembre, 10h00 Médiathèque Salim-Hatubou Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-23T10:00:00+02:00 – 2026-09-23T11:00:00+02:00
Découverte de la musique pour les tout-petits. Venez taper, gratter, chanter, danser avec nous !
Pour les enfants de 0 à 5 ans.
Médiathèque Salim-Hatubou 1 rue des Frégates 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 83 90 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
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