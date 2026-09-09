Éveil musical pour petites oreilles, Bibliothèque Saint-André, Marseille
mercredi 25 novembre 2026 · Bibliothèque Saint-André · Marseille
Informations pratiques
Éveil musical pour petites oreilles Mercredi 25 novembre, 10h00 Bibliothèque Saint-André Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T10:00:00+01:00 – 2026-11-25T11:00:00+01:00
Fin : 2026-11-25T10:00:00+01:00 – 2026-11-25T11:00:00+01:00
Atelier découverte de la musique pour les tout-petits. Chansons, comptines, découverte et manipulation d’instruments. Venez taper, gratter, chanter et danser avec nous !
Bibliothèque Saint-André 6 boulevard Salducci 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 00 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
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