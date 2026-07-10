Informations pratiques

Cassis

Even Crea présente Les créateurs de K6 Arts

Dimanche 13 septembre 2026 de 9h à 18h.

Dimanche 11 octobre 2026 de 9h à 18h. Esplanade de Gaulle Cassis Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13 2026-10-11

Even Créa vous invite à son marché des créateurs le dimanches 13 septembre et 11 octobre 2026 de 9h à 18h sur l’Esplanade de Gaulle.

Que vous soyez passionné d’art ou simple curieux, cet événement saura vous captiver et vous surprendre. Ne manquez pas cette occasion de découvrir les talents de demain dans un cadre idyllique au cœur de Cassis ! .

Esplanade de Gaulle Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 15 47 37 77

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English :

Even Créa invites you to its artisan market on Sunday, September 13 and Sunday, October 11, 2026, from 9 a.m. to 6 p.m. on the Esplanade de Gaulle.

L’événement Even Crea présente Les créateurs de K6 Arts Cassis a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de Cassis