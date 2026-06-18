Saumur

Evénement Back to the Kitsch

Place Saint Pierre Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 20:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Ce soir, place à une soirée où l’on laisse les complexes au vestiaire et où l’on assume pleinement le plaisir de danser sans retenue.

Avec Back to the Kitsch, Effervescences vous ressort le grand jeu paillettes assumées, playlists décomplexées, et chorégraphies endiablées.

Des tubes cultes aux plaisirs coupables, des années 80 à aujourd’hui, tout s’enchaîne pour faire vibrer le dancefloor.

Aux platines, Nikko del Barrio & Pierre Poiraux assurent le mix entre les époques et les styles, pour une soirée résolument tournée vers la fête.

Une soirée joyeuse et décomplexée où le ridicule ne tue pas… il fait danser.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 28 août 2026 de 20h à 0h. .

Place Saint Pierre Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00

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English :

Tonight, let’s make it a night where we leave our insecurities at the door and fully embrace the joy of dancing without restraint.

L’événement Evénement Back to the Kitsch Saumur a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME