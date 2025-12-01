Événement Émeraude Cinéma Avant-première La femme de ménage PA de l’Hérmitage Dinard

Événement Émeraude Cinéma Avant-première La femme de ménage

PA de l’Hérmitage 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-19 20:50:00

2025-12-19

Avant-première La femme de ménage, de Paul Feig.

Millie fait le ménage dans la maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l’école et prépare les repas avant d’aller se coucher dans sa chambre, située au grenier. Pour Millie, ce travail représente une chance de repartir de zéro. Mais, sous des dehors respectables, sa patronne, Nina, se montre de plus en plus toxique. Lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre ne peut être verrouillée que de l’extérieur, il est peut-être déjà trop tard…

2 h 11.

Thriller.

Interdit aux moins de 12 ans. .

