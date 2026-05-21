Événement Émeraude Cinéma Noise Émeraude Cinéma Dinard
Événement Émeraude Cinéma Noise Émeraude Cinéma Dinard vendredi 14 août 2026.
Dinard
Événement Émeraude Cinéma Noise
Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Cet été, découvrez une sélection de films d’horreur tous les lundis et vendredis soir !
Programme du jour Noise de Kim Soo-jin.
Ju-young, malentendante, découvre que sa sœur a mystérieusement disparu de son appartement. En cherchant des réponses, elle se heurte à des voisins terrifiés, obsédés par le silence, et à une atmosphère de plus en plus oppressante. La nuit, des bruits inexpliqués résonnent dans l’immeuble déserté, éveillant une présence invisible. Ce qu’elle croyait être une simple disparition devient une plongée terrifiante dans un cauchemar hanté par le silence.
Interdit 12 ans. .
Émeraude Cinéma 3 Rue des Villes Billy Dinard 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 56 88 50 11
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English :
L’événement Événement Émeraude Cinéma Noise Dinard a été mis à jour le 2026-06-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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