Événement • Journée internationale contre les LGBTIphobies + blind test Le Grand Huit Rennes Dimanche 17 mai, 13h15 Ille-et-Vilaine

Gratuit

À l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, l’association SOS homophobie présentera à 13h15 son 30ème Rapport annuel sur les LGBTIphobies. Puis, au p…

À l’occasion de la Journée internationale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, **l’association SOS homophobie présentera à 13h15 son 30ème Rapport annuel sur les LGBTIphobies.**

Puis, au programme dès **14h** : un Blind Test organisé **par les flamboyantes [Soeurs de la Perpétuelle Indulgence du Couvent de Bretagne,](https://www.instagram.com/couventdebretagne/)** avec de nombreux lots à gagner (offerts par les associations partenaires).

Venez seul.es, accompagné.es, endimanché.es, mal réveillé.es à cet événement haut en couleurs et en paillettes ! Nous n’attendons que vous !

[En savoir plus](https://www.sos-homophobie.org/informer/rapport-annuel-lgbtiphobies)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-17T13:15:00.000+02:00

Fin : 2026-05-17T17:00:00.000+02:00

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https://legrandhuit-rennes.fr/ yunalegrandhuit@gmail.com https://legrandhuit-rennes.fr/

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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