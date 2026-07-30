Évènement Metz Beer Fest 2026 Bliiida Metz

Informations pratiques

Metz

Évènement Metz Beer Fest 2026

Bliiida 7 avenue de Blida Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-10-03 23:59:00

Date(s) :

2026-10-02 2026-10-03

Le MBF, c’est depuis 2019 le Festival International de Bière Artisanale de Metz !

Metz, qui est aussi la terre de Saint-Arnould, le patron des brasseurs lorrains… qui abreuve le coeur des Lorraines et Lorrains qui organisent ce festival depuis.

Le MBF c’est surtout le plus international des salons de bière craft du Grand Est ! Plus d’une vingtaine de brasseries françaises et étrangères invitées chaque année pour vous faire déguster leurs meilleures mousses. Ils viennent des 4 coins de l’Europe, de France, du globe !

Les jours avant le festival, des brasseries invitées au festival seront aussi présentes dans plusieurs bars messins pour une semaine de TTO (Tape Take Over, ou Prise de Bec). De quoi se mettre dans l’ambiance ! Tous les événements durant cette semaine de préchauffe sont bien sûr gratuits.

Le MBF, c’est aussi des Ateliers de Dégustation ! Comme les éditions précédentes, nous vous proposons un moment de partage et d’apprentissage, avec une zythologue diplômée. Une place à l’atelier ne s’accompagne pas de l’entrée au festival, le ticket est à ajouter au panier. Attention, les places partent aussi vite que des bonnes mousses fraîches !

Quels artistes se produiront ? 2 DJ sets avec des crew différents, pour faire groover le dance floor.Il y aura également le retour du Marché des Artisans ! (autour de la bière bien sûr) Avec des artistes, auteurs, autrices, créateurs, créatrices, tatoueuses, illustrateurs, illustratrices, fleuristes, cuistots, brassam …Comme d’habitude, des food trucks variés, salés et sucrés, seront là pour accorder ta bière à des saveurs extraordinaires… Il y en aura pour tous les goûts, et pour un maximum de régimes !

Le MBF se veut inclusif et safe pas de place pour les comportements inappropriés (harcèlement, agressions verbales et physiques…) Un Safe Space est mis en place sur Bliiida en cas de besoin. Des référentes en casquette jaune sont là pour t’aider !

Comment ça se passe ? Une entrée s’accompagne toujours du verre de dégustation officiel du festival édition 2026 (en verre, gradué 10cl et 25cl).Une entrée sur le festival n’équivaut pas à une place pour un atelier de dégustation ce sont 2 tickets différents. Il faut donc prendre sa place pour le MBF, puis son inscription à un atelier, pour pouvoir s’y rendre.

Pour déguster au verre, seuls les jetons / tokens sont acceptés (si tu as des jetons restant des années précédentes, ramènes les avec toi ils sont réutilisables).Chaque brasserie fixe ses tarifs de dégustation et de vente (par exemple, 10 cl peuvent valoir 1 ou 2 tokens). Pour le reste des achats (cartons, canettes, goodies…) le paiement s’effectue en liquide ou CB auprès de la brasserie et non en tokens. Il vaut mieux prévoir de la monnaie en amont, il n’y a pas de distributeur autour de Bliiida. Le Vest’Bière est là pour te soulager ! Vestiaire à bières gratuit et surveiller.Envie de garder un souvenir du festival ? Passez faire un tour sur notre stand de goodies aux couleurs du Metz Beer Fest !Tout public

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Bliiida 7 avenue de Blida Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 69 04 58 51 info@metzbeerfest.com

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English :

Since 2019, the MBF has been the Metz International Craft Beer Festival!

Metz is also the home of Saint Arnould, the patron saint of Lorraine’s brewers… who has been inspiring the people of Lorraine who have been organizing this festival ever since.

Above all, the MBF is the most international craft beer festival in the Grand Est region! More than twenty French and international breweries are invited each year to let you sample their finest brews. They come from all corners of Europe, France, and the world!

In the days leading up to the festival, participating breweries will also be featured in several bars across Metz for a week of TTO (Tape Take Over, or “Prise de Bec”). It’s the perfect way to get in the mood! All events during this “warm-up” week are, of course, free.

The MBF also features Tasting Workshops! Just like in previous years, we’re offering you a chance to share and learn with a certified beer expert. A spot in the workshop does not include admission to the festival; you’ll need to add the ticket to your cart. Heads up—spots are going as fast as fresh, frothy beer!

Which artists will be performing? Two DJ sets featuring different crews to get the dance floor grooving. There will also be the return of the Artisans’ Market! (all while enjoying a nice, cold beer, of course) Featuring artists, authors, creators, tattoo artists, illustrators, florists, chefs, brewers…As usual, a variety of food trucks—serving both savory and sweet options—will be there to pair your beer with extraordinary flavors. There’ll be something for every taste—and for just about every diet!

The MBF aims to be inclusive and safe: there’s no place for inappropriate behavior (harassment, verbal or physical abuse, etc.). A Safe Space is available on Bliiida if needed. Staff members wearing yellow caps are there to help you!

How does it work? Admission always includes the official tasting glass for the 2026 festival (a glass marked in 10cl and 25cl increments).Admission to the festival does not include a spot in a tasting workshop—these are two separate tickets. You must first secure your admission to the MBF, then register for a workshop, in order to attend.

To sample by the glass, only tokens are accepted (if you have tokens left over from previous years, bring them with you—they’re reusable).Each brewery sets its own tasting and sales prices (for example, 10 cl may cost 1 or 2 tokens). For all other purchases (boxes, cans, merchandise, etc.), payment is made in cash or by credit card at the brewery—not with tokens. It’s best to have change on hand beforehand, as there are no ATMs in the Bliiida area. Vest’Bière is here to help! Free, supervised beer coat check. Want to take home a souvenir from the festival? Stop by our merchandise booth featuring Metz Beer Fest-themed items!

L’événement Évènement Metz Beer Fest 2026 Metz a été mis à jour le 2026-07-21 par AGENCE INSPIRE METZ