Evènement musical LES TROBAIRITZ, la lyrique courtoise et féminine aux XIIe et XIII siècle Surla route de Cholet à Maulévrier Maulévrier
Evènement musical LES TROBAIRITZ, la lyrique courtoise et féminine aux XIIe et XIII siècle Surla route de Cholet à Maulévrier Maulévrier jeudi 21 mai 2026.
Maulévrier
Evènement musical LES TROBAIRITZ, la lyrique courtoise et féminine aux XIIe et XIII siècle
Surla route de Cholet à Maulévrier Château de la FROGERIE petite Orangerie – Maulévrier Maine-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 15:00:00
fin : 2026-05-21 17:00:00
Date(s) :
2026-05-21
Animée par Carole MATRAS Musicologue, chant, harpe et lyre et Monolo GONZALEZ compositeur et historien de la musique.
En ce siècle où brillent déjà Héloïse, Hildegarde, Aliénor, c’est dans les grandes cours d’Aquitaine et d’Occitanie que les TROBAIRITZ, ces femmes de lettres et de musique devenues parfois anonymes, écrivent et composent des chansons d’amour, Moins connues que leurs confrères masculins, elles montrent pourtant un niveau de culture et d’écriture tout à fait égal aux Troubadours.
Rendez-vous le 21 mai 2026 de 15h à 17h au Château de la FROGERIE petite Orangerie – Maulévrier .
Surla route de Cholet à Maulévrier Château de la FROGERIE petite Orangerie – Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 41 49 00 univtempslibre.cholet@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Evènement musical LES TROBAIRITZ, la lyrique courtoise et féminine aux XIIe et XIII siècle Maulévrier a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais
À voir aussi à Maulévrier (Maine-et-Loire)
- Exposition de Martine TISSOT, dentellière Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier 12 mai 2026
- Exposition de Didier ALBERT, sculpteur et Colette BAUDAUD, peintre Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier 12 mai 2026
- Exposition de Rachel BABONNEAU, peintre Accueil touristique Salle des fêtes Maulévrier 30 mai 2026
- VISITE DU POTAGER COLBERT, Château et potager Colbert, Maulévrier 5 juin 2026
- Rendez-vous aux jardins 2026, Parc Oriental de Maulévrier, Maulévrier 5 juin 2026