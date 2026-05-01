Evènement musical LES TROBAIRITZ, la lyrique courtoise et féminine aux XIIe et XIII siècle Surla route de Cholet à Maulévrier Maulévrier

Maulévrier

Evènement musical LES TROBAIRITZ, la lyrique courtoise et féminine aux XIIe et XIII siècle

Surla route de Cholet à Maulévrier Château de la FROGERIE petite Orangerie – Maulévrier Maine-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 15:00:00

fin : 2026-05-21 17:00:00

Date(s) :

2026-05-21

Animée par Carole MATRAS Musicologue, chant, harpe et lyre et Monolo GONZALEZ compositeur et historien de la musique.

En ce siècle où brillent déjà Héloïse, Hildegarde, Aliénor, c’est dans les grandes cours d’Aquitaine et d’Occitanie que les TROBAIRITZ, ces femmes de lettres et de musique devenues parfois anonymes, écrivent et composent des chansons d’amour, Moins connues que leurs confrères masculins, elles montrent pourtant un niveau de culture et d’écriture tout à fait égal aux Troubadours.

Rendez-vous le 21 mai 2026 de 15h à 17h au Château de la FROGERIE petite Orangerie – Maulévrier .

Surla route de Cholet à Maulévrier Château de la FROGERIE petite Orangerie – Maulévrier 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 41 49 00 univtempslibre.cholet@gmail.com

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English :

L’événement Evènement musical LES TROBAIRITZ, la lyrique courtoise et féminine aux XIIe et XIII siècle Maulévrier a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de tourisme du Choletais