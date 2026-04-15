Evènement padel tennis Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean Rennes 12 mai et 3 juin Gratuit

Piste de padel tennis univercitaire

Venez tester les nouvelles **pistes de padel à Villejean** !

Pour participer, c’est simple :

– Faites une **équipe de 2** (si vous n’avez pas de partenaire, nous pourrons vous aider à en trouver un ou une)

– Pour vous inscrire :

Dates :

**- Mardi 12 mai : 16h – 19h30 >** [**https://forms.gle/UPpzp4HA3EqmxkBKA**](https://forms.gle/UPpzp4HA3EqmxkBKA)

**- Mercredi 3 juin : 16h – 19h >** [**https://forms.gle/BtsJuykseuhEQyvZA**](https://forms.gle/BtsJuykseuhEQyvZA)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-12T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-03T19:30:00.000+02:00

1



Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

