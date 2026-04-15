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Evènement padel tennis Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean Rennes

Evènement padel tennis Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean Rennes

Evènement padel tennis Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean Rennes mardi 12 mai 2026.

Lieu : Pistes de padel Universitaire - COSEC Villejean

Adresse : RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Tarif : Gratuit

Evènement padel tennis Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean Rennes 12 mai et 3 juin Gratuit

Piste de padel tennis univercitaire

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Pour participer, c’est simple :
– Faites une **équipe de 2** (si vous n’avez pas de partenaire, nous pourrons vous aider à en trouver un ou une)
– Pour vous inscrire :
Dates :
**- Mardi 12 mai : 16h – 19h30 >** [**https://forms.gle/UPpzp4HA3EqmxkBKA**](https://forms.gle/UPpzp4HA3EqmxkBKA)
**- Mercredi 3 juin : 16h – 19h >** [**https://forms.gle/BtsJuykseuhEQyvZA**](https://forms.gle/BtsJuykseuhEQyvZA)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-12T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-03T19:30:00.000+02:00

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Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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