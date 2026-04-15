Evènement padel tennis Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean Rennes
Evènement padel tennis Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean Rennes mardi 12 mai 2026.
Evènement padel tennis Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean Rennes 12 mai et 3 juin Gratuit
Piste de padel tennis univercitaire
Venez tester les nouvelles **pistes de padel à Villejean** !
Pour participer, c’est simple :
– Faites une **équipe de 2** (si vous n’avez pas de partenaire, nous pourrons vous aider à en trouver un ou une)
– Pour vous inscrire :
Dates :
**- Mardi 12 mai : 16h – 19h30 >** [**https://forms.gle/UPpzp4HA3EqmxkBKA**](https://forms.gle/UPpzp4HA3EqmxkBKA)
**- Mercredi 3 juin : 16h – 19h >** [**https://forms.gle/BtsJuykseuhEQyvZA**](https://forms.gle/BtsJuykseuhEQyvZA)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-12T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-03T19:30:00.000+02:00
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Pistes de padel Universitaire – COSEC Villejean RENNES Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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