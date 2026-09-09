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Evénement photo, JEP 2026 – Plougastel-Daoulas, Plougastel-Daoulas

samedi 19 septembre 2026 · JEP 2026 - Plougastel-Daoulas · Plougastel-Daoulas

Evénement photo, JEP 2026 – Plougastel-Daoulas, Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
JEP 2026 - Plougastel-Daoulas
Adresse
Place du Calvaire, 29470 Plougastel-Daoulas
Ville
29470 Plougastel-Daoulas
Département
Finistère

Evénement photo Samedi 19 septembre, 15h00 JEP 2026 – Plougastel-Daoulas Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Pionnière de la photographie au collodion humide, Elisabeth Disdéri (1817-1878) a réalisé des prises de vues en extérieur, aux alentours de Brest, dans les années 1850, dont une du calvaire.
Dans son studio à Brest, elle en a fait des tirages, aujourd’hui conservés au Musée Eastman à Rochester (Etats-Unis). Les photographes Laura Aubrée et Guy Bescond, experts de la technique au collodion humide, vont reconstituer cette prise de vue, devant le public, avec l’aide du Cercle celtique Bleunioù Sivi pour la figuration et les costumes.
Le public pourra ainsi découvrir une technique photographique qui a fait ses preuves en son temps, ainsi que le travail remarquable d’une femme photographe qui a osé sortir son appareil pour aller à la rencontre de ses contemporains.

JEP 2026 – Plougastel-Daoulas Place du Calvaire, 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne
Pionnière de la photographie au collodion humide, Elisabeth Disdéri (1817-1878) a réalisé des prises de vues en extérieur, aux alentours de Brest.

©Christelle Hall

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