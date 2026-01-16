Evènement VTT Bike park Barèges

Evènement VTT

Bike park BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

Organisé par l’association Lourdes VTT Mountain Bike and BMX.

16 et 17 mai Rencontre Jeunes Vététistes (XCC Trial Enduro).

16 mai XCC Adulte.

17 mai Enduro Adulte. .

Bike park BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

