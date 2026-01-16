Evènement VTT Bike park Barèges
Evènement VTT Bike park Barèges samedi 16 mai 2026.
Evènement VTT
Bike park BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-16
Organisé par l’association Lourdes VTT Mountain Bike and BMX.
16 et 17 mai Rencontre Jeunes Vététistes (XCC Trial Enduro).
16 mai XCC Adulte.
17 mai Enduro Adulte. .
Bike park BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Organized by the Lourdes Mountain Bike and BMX association.
L’événement Evènement VTT Barèges a été mis à jour le 2026-01-14 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65