Initiation trail et détente à Cieléo RDV au petit jardin Barèges
Initiation trail et détente à Cieléo RDV au petit jardin Barèges samedi 16 mai 2026.
Barèges
Initiation trail et détente à Cieléo
RDV au petit jardin BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Le service Animation de Barèges vous propose 6 sorties pour vous initier au Trail. Ces séances sont faîtes pour vous si vous êtes débutants, souhaitez vous tester en terrain varié, courir en groupe dans un cadre sympathique, profitez de l’occasion pour une remise en forme.
Contenu des séances
– Echauffements, parcours sur terrain varié.
– Etirements, échange de pratique.
– Techniques de montée/descente.
Séances limitées à 12 participants, encadrées par Axel, animateur et éducateur sportif (BPJEPS APT).
Certificat médical requis ou Pass de Prévention Santé (5€ pour l’année sur https://pps.athle.fr/).
Sur inscription par téléphone ou par mail. .
RDV au petit jardin BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 89 85 46 baregesanimations@gmail.com
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English :
The Barèges events department is offering 6 outings to introduce you to trail running. These sessions are ideal if you’re a beginner, want to test your skills on varied terrain, run in a group in a friendly setting, or take the opportunity to get back into shape.
Session content
– Warm-up, run on varied terrain.
– Stretching, exchange of practice.
– Climbing and descending techniques.
L’événement Initiation trail et détente à Cieléo Barèges a été mis à jour le 2026-04-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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