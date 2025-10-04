Examen-Concert de musique de chambre Conservatoire Chartres

Examen-Concert de musique de chambre Conservatoire

Les grands élèves du CRD présentent leur travail de l’année en concert.

Dans le prolongement des Cartes Blanches au musée des Beaux-Arts, l’examen de musique de chambre est présenté sous forme de concert par les grands élèves. Cet événement annuel leur permet de proposer au public les œuvres travaillées durant l’année en petits ensembles, tout en développant du même coup leur rapport à la scène et à l’apprentissage du spectacle vivant. .

English :

The CRD?s top students present their work for the year in concert.

German :

Die älteren Schülerinnen und Schüler des CRD stellen ihre Arbeit des Jahres in einem Konzert vor.

Italiano :

I migliori studenti del CRD presentano in concerto il loro lavoro dell’anno.

Espanol :

Los mejores alumnos del CRD presentan en concierto sus trabajos del año.

