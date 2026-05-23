Excursion à Arbois Grignotte Café Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Excursion à Arbois

Grignotte Café 52 Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 09:00:00

fin : 2026-10-29 18:00:00

Date(s) :

2026-10-29

Après midi découverte dégustation dans la cave gothique de la Reine Jeanne, visite du musée de la Vigne et du Vin au château Pécauld, et plongée dans l’intimité de Louis Pasteur, dans sa maison familiale.

La Cabiotte vous propose une journée complète à Arbois, la première AOC de France et capitale historique des vins du Jura, entre patrimoine viticole et découverte scientifique.

La journée débute par une dégustation à la Cave de la Reine Jeanne, un lieu chargé d’histoire cette cave de style gothique, unique en son genre à Arbois et classée Monument Historique, fut édifiée en 1322 par Jeanne, une des filles des ducs de Bourgogne devenue reine de France. On y déguste les vins du Jura dans un cadre médiéval assez exceptionnel.

Direction ensuite le Musée de la Vigne et du Vin du Jura, installé depuis 1993 au château Pécauld, une bâtisse restaurée datant du XIIIe au XVIIIe siècle. La visite débute à l’extérieur, dans les vignes reconstituées entourant le château, avant de se poursuivre dans les caves et salles du musée où sont présentées les différentes méthodes de vinification, ainsi que l’histoire et les traditions du monde vigneron jurassien (vin jaune, vin de paille, Macvin…).

L’après-midi se termine par la Maison de Louis Pasteur, un lieu patrimonial unique où le célèbre scientifique revenait chaque année. La maison a été conservée en l’état mobilier, décor, billard et laboratoire restauré permettent une immersion touchante dans l’intimité et le travail du savant, inventeur du vaccin contre la rage et de la pasteurisation.

Une journée riche et variée, entre plaisir œnologique, patrimoine viticole et grande figure de la science, au cœur d’un village au charme préservé.

Bon à savoir les visites et dégustations à la Cave de la Reine Jeanne sont gratuites sur réservation pour les groupes. La Maison de Louis Pasteur propose des visites guidées à horaires fixes, réservation conseillée. Un billet couplé Découverte Arbois existe et permet de visiter la Maison Pasteur, le musée de la Vigne et du Vin et le musée Sarret de Grozon à tarif préférentiel.

Personne en situation de handicap: 5.00€

Organisateur La Cabiotte .

Grignotte Café 52 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 65 67 29 01 contact@lacabiotte.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Excursion à Arbois

L’événement Excursion à Arbois Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA