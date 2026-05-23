Excursion au château de Joux Grignotte café Salins-les-Bains

Informations pratiques

Salins-les-Bains

Excursion au château de Joux

Grignotte café 52 Rue de la République Salins-les-Bains Jura

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 13:30:00

fin : 2026-11-12 18:30:00

Date(s) :

2026-11-12

Mille ans d’histoire militaire, un donjon dominant la cluse de Pontarlier, et le destin tragique de Toussaint Louverture. Une forteresse spectaculaire au cœur du Haut-Doubs.

La Cabiotte vous emmène à la découverte du Château de Joux, forteresse emblématique de Franche-Comté perchée sur un éperon rocheux qui domine la Cluse de Pontarlier. Seul exemple en France représentatif de l’évolution de l’architecture militaire sur mille ans, le site impressionne par son ampleur 5 enceintes, 250 pièces, 3 fossés et 3 ponts-levis.

Édifié au XIe siècle par les sires de Joux, le château a traversé les siècles au gré de ses propriétaires les puissants ducs de Bourgogne, la couronne d’Espagne, puis le royaume de France après le rattachement de la Franche-Comté par Louis XIV. Vauban lui-même vint le renforcer, avant que le capitaine Joffre ne le modernise au XIXe siècle.

La visite guidée vous emmène du fort enterré au donjon, en passant par la cour d’honneur et le grand puits, à la découverte de dix siècles d’histoire militaire. Le château fut aussi une prison d’État réputée Mirabeau y fut détenu, et surtout Toussaint Louverture, ancien esclave devenu général de l’armée française et gouverneur de Saint-Domingue, qui y mourut en captivité. Le site est aujourd’hui reconnu comme un haut lieu de mémoire de la lutte pour l’abolition de l’esclavage. Un musée d’armes anciennes complète la visite, avec plusieurs centaines de pièces retraçant l’évolution de l’armement militaire français.

Une sortie spectaculaire entre patrimoine, histoire et panoramas remarquables sur le massif du Jura.

Départ en bus depuis Salins-les-Bains

Organisateur La Cabiotte .

Grignotte café 52 Rue de la République Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 65 67 29 01 contact@lacabiotte.fr

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English : Excursion au château de Joux

L’événement Excursion au château de Joux Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA