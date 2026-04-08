Informations pratiques

Salins-les-Bains

Excursion au musée de l’Art Brut

Place des Salines Salins-les-Bains Jura

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 08:30:00

fin : 2026-11-07

Date(s) :

2026-11-07

La Cabiotte vous propose une sortie conviviale, au départ de Salins-les-Bains en bus, à Lausanne pour découvrir la Collection de l’Art Brut, un musée unique consacré à des œuvres créées en dehors des circuits artistiques traditionnels.

L’Art Brut, ce sont des créations libres, singulières, souvent étonnantes, réalisées par des artistes autodidactes, en marge des normes culturelles ou académiques. Le musée expose notamment une partie de sa collection permanente, avec des œuvres d’autrices et d’auteurs majeurs comme Aloïse Corbaz, Augustin Lesage, Marguerite Sirvins ou Auguste Walla.

Installée au Château de Beaulieu, à Lausanne, la Collection de l’Art Brut est une institution de référence, née du don de Jean Dubuffet à la Ville de Lausanne et ouverte au public depuis 1976.

Cette sortie est ouverte à toutes et tous curieux, amateurs d’art, familles, habitués ou nouveaux venus. Pas besoin de “s’y connaître” l’idée est simplement de découvrir ensemble un univers artistique original, vivant et parfois déroutant.

Repas prévoir un pique-nique

Organisateur La Cabiotte .

Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 65 67 29 01 contact@lacabiotte.fr

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English : Excursion au musée de l’Art Brut

L’événement Excursion au musée de l’Art Brut Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-20 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA