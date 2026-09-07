[EXCURSION] Cancale et Saint-Malo, Saint-Malo, Saint-Malo

Informations pratiques

[EXCURSION] Cancale et Saint-Malo Samedi 14 novembre, 09h00 Saint-Malo Ille-et-Vilaine

12€, sur inscription, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T09:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T09:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00

Visitez la côte Nord de la Bretagne en allan profiter de l’air marin à Cancale et Saint-Malo ! Le matin, direction Cancale, la ville où les huîtres se dégustent depuis près de 300 000 ans ! Vous y découvrirez le petit bourg et ses maisons traditionnelles, son histoire et évidemment, le port et ses nombreux parcs à huîtres.

L’après-midi, la visite guidée vous mènera à Saint-Malo, la fameuse cité corsaire ou les fortifications Moyenâgeuses côtoient la mer et ses plages de sable. Après la visite guidée, vous pourrez profiter d’un temps pour poursuivre votre visite de la ville fortifiée ou pour vous balader en bord de mer.

Vous pouvez prévoir un pique-nique ou vous restaurer directement sur place.

Infos pratiques :

> Places limitées

> 12 €

> Inscription au CMI Rennes

réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes

Saint-Malo Saint Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne

Visite de la côte bretonne : des huîtres de Cancale à Saint-Malo, la cité corsaire CMI Rennes Agenda culturel du CMI Rennes