[EXCURSION] Cancale et Saint-Malo, Saint-Malo, Saint-Malo
samedi 14 novembre 2026 · Saint-Malo
Informations pratiques
[EXCURSION] Cancale et Saint-Malo Samedi 14 novembre, 09h00 Saint-Malo Ille-et-Vilaine
12€, sur inscription, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T09:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T09:00:00+01:00 – 2026-11-14T18:00:00+01:00
Visitez la côte Nord de la Bretagne en allan profiter de l’air marin à Cancale et Saint-Malo ! Le matin, direction Cancale, la ville où les huîtres se dégustent depuis près de 300 000 ans ! Vous y découvrirez le petit bourg et ses maisons traditionnelles, son histoire et évidemment, le port et ses nombreux parcs à huîtres.
L’après-midi, la visite guidée vous mènera à Saint-Malo, la fameuse cité corsaire ou les fortifications Moyenâgeuses côtoient la mer et ses plages de sable. Après la visite guidée, vous pourrez profiter d’un temps pour poursuivre votre visite de la ville fortifiée ou pour vous balader en bord de mer.
Vous pouvez prévoir un pique-nique ou vous restaurer directement sur place.
Infos pratiques :
> Places limitées
> 12 €
> Inscription au CMI Rennes
réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes
Saint-Malo Saint Malo Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne
Visite de la côte bretonne : des huîtres de Cancale à Saint-Malo, la cité corsaire CMI Rennes Agenda culturel du CMI Rennes
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