Parcours Baludik : Saint-Malo, ville en Résistance, JEP 2026 – Esplanade Saint Vincent – Office de Tourisme de Saint-Malo, Saint-Malo

vendredi 18 septembre 2026 · JEP 2026 - Esplanade Saint Vincent - Office de Tourisme de Saint-Malo · Saint-Malo

Informations pratiques

Parcours Baludik : Saint-Malo, ville en Résistance 18 – 20 septembre JEP 2026 – Esplanade Saint Vincent – Office de Tourisme de Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Pour débuter le parcours, rendez-vous sur la place de l’Office du Tourisme de Saint-Malo.

Pour accéder au parcours, téléchargez gratuitement l’application mobile Baludik.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

L’Office National des Combattants et des Victimes de Guerre (ONaCVG) et cinq étudiants de l’Université Rennes 2 vous proposent de découvrir l’histoire de la ville de Saint-Malo durant la Seconde Guerre mondiale.

Ville des corsaires par excellence, Saint-Malo jouit d’un patrimoine historique intéressant et unique en lien avec l’histoire récente.

Créé en 2023 en mémoire de l’année 1943, période d’unification des réseaux de résistance, ce parcours va vous faire voyager dans le temps.

Laissez-vous guider par les indices et résolvez les énigmes !

JEP 2026 – Esplanade Saint Vincent – Office de Tourisme de Saint-Malo Esplanade Saint Vincent 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Intra-Muros Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.saint-malo-tourisme.com/vivre-comme-chez-nous/a-voir-a-faire/culture-patrimoine/visites-guidees-de-loffice-de-tourisme/ https://baludik.fr/parcours/3471-saint-malo-ville-en-resistance/

Explorez le patrimoine mémoriel de Saint-Malo !

©ONaCVG