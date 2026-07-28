EXCURSION EN CÉVENNES LA SOIE, DU VERS À L’ATELIER DE TISSAGE Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

EXCURSION EN CÉVENNES LA SOIE, DU VERS À L’ATELIER DE TISSAGE

2 Rue Pitot Montpellier Hérault

Tarif : 99 – 99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-01

Plongez au cœur de l’histoire des Cévennes, qui étaient autrefois un centre de production de soie de renommée internationale. L’activité connaît aujourd’hui un nouvel essor, nous irons rencontrer des éleveurs de vers à soie et découvrir des ateliers.

Plongez au cœur de l’histoire des Cévennes, qui étaient autrefois un centre de production de soie de renommée internationale. L’activité connaît aujourd’hui un nouvel essor, nous irons rencontrer des éleveurs de vers à soie et découvrir des ateliers.

Dans les Cévennes, où la nature sauvage se mêle aux villages pittoresques, se cache un secret oublié l’histoire fascinante de la soie. Autrefois surnommée “l’or des Cévennes“, cette industrie a façonné la région pendant des siècles, laissant derrière elle un héritage précieux.

Embarquez pour une journée en immersion totale au cœur de cette activité fascinante avec des éleveurs et artisans passionnés par leurs savoir-faire ancestraux et même uniques au monde.

Nous vous proposons un départ de Montpellier, dans un minibus confortable et climatisé, avec un petit groupe de 8 personnes maximum.

Au programme

· 9h Départ de Montpellier

· 10h-12h Découverte de la sériciculture. Un moment privilégié pour observer et toucher les vers à soie

· 12h-13h30 Déjeuner paysan à base de produits locaux

· 14h-15h30 Visite guidée et démonstration de machines à tisser historiques et uniques au monde

· 15h30-16h Balade dans un village cévenol façonné par l’industrie de la soie

· 17h Arrivée à Montpellier

INFORMATION

Tarif adulte 109€ Tarif enfant 99€ (6-10 ans)

Nombre minimum de participants 4 personnes, en cas d’un nombre insuffisant de participants l’excursion sera annulée, vous serez prévenu par Terra Immers’ 24h avant.

Départ de Montpellier à 9h et retour à 17h.

Lieu de rdv 2 rue Pitot, 34000 MONTPELLIER

Prestation ni annulable ni remboursable. .

2 Rue Pitot Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : EXCURSION EN CÉVENNES LA SOIE, DU VERS À L’ATELIER DE TISSAGE

Delve into the history of the Cévennes, which were once an internationally renowned center for silk production. Today, the industry is experiencing a resurgence; we’ll meet silkworm farmers and tour workshops.

L’événement EXCURSION EN CÉVENNES LA SOIE, DU VERS À L’ATELIER DE TISSAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT MONTPELLIER