Excursion en train touristique à Busseau-sur-Creuse, Ancien Dépôt SNCF – la rotonde, Saint-Martin-le-Vinoux
samedi 19 septembre 2026 · Ancien Dépôt SNCF - la rotonde · Saint-Martin-le-Vinoux
Informations pratiques
Excursion en train touristique à Busseau-sur-Creuse Samedi 19 septembre, 14h30 Ancien Dépôt SNCF – la rotonde Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
L’AAATV Montluçon – Auvergne organise une excursion en autorail à la découverte de Busseau-sur-Creuse et de son viaduc, avec l’association Busseau-sur-Creuse Histoire & Patrimoine.
Ancien Dépôt SNCF – la rotonde 2 Rue Pierre Semard 38950 Saint Martin le Vinoux Saint-Martin-le-Vinoux 38950 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 05 11 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@montlucon-tourisme.fr »}]
L’AAATV Montluçon – Auvergne organise une excursion en autorail à la découverte de Busseau-sur-Creuse et de son viaduc, avec l’association Busseau-sur-Creuse Histoire & Patrimoine.
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