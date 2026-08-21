Excursion en train touristique à Busseau-sur-Creuse, Ancien Dépôt SNCF – la rotonde, Saint-Martin-le-Vinoux

Informations pratiques

Excursion en train touristique à Busseau-sur-Creuse Samedi 19 septembre, 14h30 Ancien Dépôt SNCF – la rotonde Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

L’AAATV Montluçon – Auvergne organise une excursion en autorail à la découverte de Busseau-sur-Creuse et de son viaduc, avec l’association Busseau-sur-Creuse Histoire & Patrimoine.

Ancien Dépôt SNCF – la rotonde 2 Rue Pierre Semard 38950 Saint Martin le Vinoux Saint-Martin-le-Vinoux 38950 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 05 11 44 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@montlucon-tourisme.fr »}]

L’AAATV Montluçon – Auvergne organise une excursion en autorail à la découverte de Busseau-sur-Creuse et de son viaduc, avec l’association Busseau-sur-Creuse Histoire & Patrimoine.

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