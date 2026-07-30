EXILS #3 Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

EXILS #3

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 16 – 16 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

L’exil, c’est la musique qui ne trouve pas de patrie, ou qui en invente une nouvelle. Troisième volet de cette série engagée, le concert placé sous la direction inspirée de George Jackson réunit le Chœur et l’Orchestre national Montpellier Occitanie autour de pages tour à tour déchirantes et lumineuses.

L’exil, c’est la musique qui ne trouve pas de patrie, ou qui en invente une nouvelle. Troisième volet de cette série engagée, le concert placé sous la direction inspirée de George Jackson réunit le Chœur et l’Orchestre national Montpellier Occitanie autour de pages tour à tour déchirantes et lumineuses.

On y croise des destins fracassés : Andrzej Panufnik dédie son Katyń Epitaph aux victimes du massacre de 1940 ; Arnold Schoenberg écrit Friede auf Erden comme un vœu pacifiste impossible. La flûtiste Ana de la Vega donne vie au Concerto pour flûte d’Elżbieta Sikora création en co-commande, où la virtuose dialogue avec un orchestre aux couleurs contemporaines. Julius Eastman célèbre Jeanne d’Arc dans une transe minimaliste, tandis que Franz Schreker, persécuté par le régime nazi, laisse entendre son Schwanengesang, chant du cygne élégiaque. Isang Yun, Coréen enlevé en 1967 par les services secrets de la dictature sud-coréenne, déploie son Tapis pour cordes ; Malek Jandali, Syrien en exil, clame Freedom ; Kareem Roustom, d’origine palestinienne, fait danser le Dabke traditionnel. Une soirée grave, fiévreuse, nécessaire.

Au Programme

Andrzej Panufnik (1914–1991)

Katyń Epitaph

Arnold Schoenberg (1874–1951)

Friede auf Erden opus 13

Elżbieta Sikora (*1943)

Concerto pour flûte

Création française

Co-commande Württembergische Philharmonie Reutlingen, Malmö Symphony Orchestra, Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie, National Philharmonic Society of Lithuania, National Centre of Culture of Poland

Julius Eastman (1940–1990)

The Holy Presence of Joan D’Arc

Isang Yun (1917–1995)

Tapis pour cordes

Malek Jandali (*1972)

Freedom

Franz Schreker (1878–1934)

Schwanengesang opus 11

Kareem Roustom (*1971)

Dabke

Durée ±1h20 sans entracte .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 19 99

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English : EXILS #3

Exile is music that cannot find a homeland—or that invents a new one. The third installment in this socially conscious series, the concert, under the inspired direction of George Jackson, brings together the Montpellier Occitanie National Choir and Orchestra to perform works that are by turns heart-wrenching and luminous.

L’événement EXILS #3 Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER