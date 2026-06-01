Exopolis & The Drooogs, Place vieille, Nice
Exopolis & The Drooogs, Place vieille, Nice dimanche 21 juin 2026.
Exopolis & The Drooogs Dimanche 21 juin, 19h00 Place vieille Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Le rendez vous annuel des amoureux du pop rock !!
Venez chanter et danser avec nous ^^
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Place vieille place vieille Nice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le rendez vous annuel des amoureux du pop rock !!
© Illustration : Maguelone du Fou
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