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Exopolis & The Drooogs, Place vieille, Nice

Exopolis & The Drooogs, Place vieille, Nice

Exopolis & The Drooogs, Place vieille, Nice dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place vieille

Adresse : place vieille Nice

Ville : 06300 Nice

Département : Alpes-Maritimes

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Exopolis & The Drooogs Dimanche 21 juin, 19h00 Place vieille Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Le rendez vous annuel des amoureux du pop rock !!
Venez chanter et danser avec nous ^^
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Place vieille place vieille Nice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le rendez vous annuel des amoureux du pop rock !!

© Illustration : Maguelone du Fou

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