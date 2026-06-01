Exopolis & The Drooogs, Place vieille, Nice

Exopolis & The Drooogs Dimanche 21 juin, 19h00 Place vieille Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Le rendez vous annuel des amoureux du pop rock !!

Venez chanter et danser avec nous ^^

Réservez votre table au restaurant partenaire Le Mascareigne

Place vieille place vieille Nice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le rendez vous annuel des amoureux du pop rock !!

© Illustration : Maguelone du Fou