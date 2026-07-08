Informations pratiques

Cordemais

Expédition Atlantide

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:30:00

fin : 2026-08-13 15:30:00

Date(s) :

2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

La célèbre archéologue Anne Digsen nous a laissé un message avant de disparaitre la mythique cité de l’Atlantide existe vraiment !

En tant que jeune archéologue, parviendras tu à percer ce mystère et retrouver la légendaire cité engloutie ?

Activité pour les 8/10 ans. .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

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English :

L’événement Expédition Atlantide Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay