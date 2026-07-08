Expédition Atlantide Cordemais
jeudi 16 juillet 2026 · Cordemais
Informations pratiques
Cordemais
Expédition Atlantide
Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:30:00
fin : 2026-08-13 15:30:00
Date(s) :
2026-07-16 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27
La célèbre archéologue Anne Digsen nous a laissé un message avant de disparaitre la mythique cité de l’Atlantide existe vraiment !
En tant que jeune archéologue, parviendras tu à percer ce mystère et retrouver la légendaire cité engloutie ?
Activité pour les 8/10 ans. .
Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr
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English :
L’événement Expédition Atlantide Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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