Informations pratiques

Cordemais

Mission Jules Verne !

Cordemais Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-23 15:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20

Aventuriers, nous avons un problème…

Le Coeur de la mystérieuse machine de Jules Verne est éteint. Quatre fragments ont été dispersés et dissimulés par des gardiens légendaires.

À vous de les retrouver… et de rallumer la lumière perdue !

Activité pour les 8/10 ans. .

Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

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English :

L’événement Mission Jules Verne ! Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay