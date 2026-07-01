Mission Jules Verne ! Cordemais
jeudi 9 juillet 2026 · Cordemais
Informations pratiques
Cordemais
Mission Jules Verne !
Cordemais Loire-Atlantique
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-23 15:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-20
Aventuriers, nous avons un problème…
Le Coeur de la mystérieuse machine de Jules Verne est éteint. Quatre fragments ont été dispersés et dissimulés par des gardiens légendaires.
À vous de les retrouver… et de rallumer la lumière perdue !
Activité pour les 8/10 ans. .
Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr
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English :
L’événement Mission Jules Verne ! Cordemais a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay
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