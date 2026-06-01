Expédition régionale en Sarthe • La Vallée du Loir autour des ressources forestières, sarthe,

Expédition régionale en Sarthe • La Vallée du Loir autour des ressources forestières Vendredi 26 juin, 07h00 sarthe Sarthe

Journée ouverte aux adhérent·es de l’Ardepa sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T07:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T07:00:00+02:00 – 2026-06-26T22:00:00+02:00

Façonnés par un important réseau hydrographique et par la présence de vastes forêts domaniales, le Val de Loir et le bassin parisien constituent un terrain privilégié pour interroger les relations entre ressource naturelle, patrimoine et architecture contemporaine. Dans le département le plus boisé des Pays de la Loire, qui concentre à lui seul près de 40 % de la récolte régionale de bois*, un parcours d’une journée s’intéressera plus particulièrement à la filière bois locale et à ses savoir-faire.

Le programme de la journée articulera :

• la visite du pavillon d’accueil de la scierie Dibon, réalisé par l’Atelier Ramdam à Corzé,

• L’immersion au cœur de la forêt domaniale de Bercé, accompagnée d’un agent de l’ONF (office national des forêts).

• La visite des ateliers de Charpente Cénomane, spécialisée dans la charpente et les constructions bois, engagée en faveur des constructions écologiques et biosourcée.

• La découverte de quelques charpentes traditionnelles en bois dans le patrimoine rural sarthois

Infos pratiques :

• l’Ardepa assure le transport des participant·es à la journée, au départ de Nantes, avec possibilité de rejoindre le parcours sur place

• Repas sous forme de pique-nique à anticiper par les participant-es

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Après l’Anjou Blanc, l’Ardepa explorera les questions de mise en œuvre du bois dans l’architecture depuis le paysage forestier du Sud de la Sarthe et de la vallée du Loir bois fôret

Ardepa