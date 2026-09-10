Expérience en réalité virtuelle « Claude Monet, l’obsession des Nymphéas », La Cave, Argenteuil

Informations pratiques

Expérience en réalité virtuelle « Claude Monet, l’obsession des Nymphéas » Samedi 19 septembre, 14h00 La Cave Val-d’Oise

À partir de 10 ans – Durée 7 min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

À travers un dialogue entre le peintre et son grand ami Georges Clemenceau, cette expérience immersive et sensorielle unique coproduite par les Musées d’Orsay et de l’Orangerie emmène le spectateur du musée au bassin des Nymphéas, nous plongeant au cœur même du travail de Monet, dans un tourbillon de couleurs.

Dans le cadre du centenaire de la disparition de Claude Monet en 2026.

La Cave 107 rue Paul-Vaillant Couturier 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 01 34 23 56 63 https://lacave.argenteuil.fr/fr/acces-et-tarifs-la-cave La Cave, inaugurée en 2007 à Argenteuil, est un centre dédié aux musiques actuelles. Située au carrefour de trois départements franciliens et facilement accessible depuis Paris, La Cave soutient la création artistique et les pratiques amateurs, propose des activités de diffusion, des résidences, des actions culturelles et un programme d’éducation artistique dans les écoles. En collaboration avec divers partenaires et événements régionaux, La Cave reçoit le soutien de la Ville d’Argenteuil, du Département du Val d’Oise et de la Sacem, et est membre de plusieurs réseaux musicaux. Elle offre des studios de répétition et un accompagnement aux artistes locaux et régionaux. En voiture par l’autoroute A86, A15 l sortie Argenteuil centre

Se garer : places disponibles au parking Vinci « Paul-Vaillant-Couturier » ou parking « Côté Seine » (45 minutes et 2h gratuites sauf le vendredi et le dimanche)

Par le train J – départ gare Saint-Lazare – arrêt Argenteuil (direct- 10 minutes)

Par le bus : lignes 2/4/9/8 à proximité

La Cave est située à 15 minutes à pied de la gare (suivre la rue Paul-Vaillant-Couturier)

Station Vélib’ en face de La Cave

Expérience en réalité virtuelle « Claude Monet, l’obsession des Nymphéas »

© Lucid Realities Studio