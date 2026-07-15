Expérience navigation à bord du grand canot de l’Hermione Chantier de restauration de L’Hermione Anglet
dimanche 23 août 2026 · Chantier de restauration de L'Hermione · Anglet
Informations pratiques
Anglet
Expérience navigation à bord du grand canot de l’Hermione
Chantier de restauration de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 14:30:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Embarquez à bord du grand canot de L’Hermione pour une navigation immersive.
Vous commencerez par un temps de briefing et d’échanges privilégié avec les marins pour découvrir les fondamentaux de la navigation traditionnelle. Vous monterez ensuite à bord du Grand Canot, ou vous participerez activement aux manœuvres, vivant l’esprit d’équipage entre coordination, entraide et dépassement de soi.
A partir de 16 ans.
Chaussures fermées (type baskets) et tenue confortable obligatoires. .
Chantier de restauration de L’Hermione 12 avenue de l’Adour Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Expérience navigation à bord du grand canot de l’Hermione
L’événement Expérience navigation à bord du grand canot de l’Hermione Anglet a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Anglet
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