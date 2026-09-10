Expérience : Si j’avais un marteau, Hôtel des ventes Drouot, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des ventes Drouot · Paris
Informations pratiques
Expérience : Si j’avais un marteau 19 et 20 septembre Hôtel des ventes Drouot Paris
Limité à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00
L’Hôtel Drouot
L’Hôtel Drouot sera ouvert les 19 et 20 septembre de 11h à 18h, en entrée libre, et proposera une sélection particulièrement séduisante d’expositions et de ventes aux enchères qui vous feront voyager dans l’atelier d’artistes illustres comme Camille Claudel ou Edgar Degas, dans l’intimité d’une star de renommée internationale – qui sera dévoilée en septembre –, dans les souvenirs d’un Paris mythique et insolite, ou encore dans le panthéon de la chanson française et de ses icônes.
De multiples opportunités de découvrir notre institution mythique en célébrant tous les patrimoines…
L’expérience
Prêts à adjuger ? Le temps d’une expérience immersive au sein d’une authentique salle de l’Hôtel Drouot, prenez place dans les coulisses d’une vente aux enchères et incarnez, le temps d’un jeu de rôles, les différents métiers qui la font vivre.
Devenez tour à tour apprenti commissaire-priseur, clerc, crieur ou enchérisseur. En salle, à la tribune ou sur la plateforme en ligne, chaque rôle joue une partition essentielle dans un ballet rythmé jusqu’à l’adjudication finale.
Venez ressentir l’adrénaline des enchères au rythme des coups de marteau !
Intervenant : Adriane Grünberg, commissaire-priseur diplômé, consultante à Drouot Digital
Hôtel des ventes Drouot 9 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 48 00 20 00 http://www.drouot.com https://www.facebook.com/drouotparis?fref=ts;https://twitter.com/Drouot?lang=fr;http://www.instagram.com/drouot_paris;https://fr.pinterest.com/Drouot_;https://www.linkedin.com/organization/7007323 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1993591575067?aff=oddtdtcreator »}] Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris et regroupant 75 maisons de vente affiliées. Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous, des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille près de 900 ventes aux enchères annuelles, offrant l’opportunité d’acquérir près de 300 000 lots constitués de pièces exclusives.
Atelier « Si j’avais un marteau »
© Thomas O’Brien / Drouot
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