Expériences Mossig & Vignoble Yoga doux Wangenbourg-Engenthal
vendredi 10 juillet 2026 · Wangenbourg-Engenthal
Informations pratiques
Wangenbourg-Engenthal
Expériences Mossig & Vignoble Yoga doux
rue du château Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-10 09:30:00
fin : 2026-07-10 11:00:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-24
Cet été, commencez la journée en douceur dans le cadre paisible et inspirant du Château de Wangenbourg.
Offrez-vous une parenthèse matinale de bien-être avec une séance de yoga doux pensée pour réveiller le corps en harmonie, apaiser l’esprit et démarrer la journée avec énergie et sérénité.
Accessible à tous, cette expérience invite à prendre le temps de respirer, de s’étirer en douceur et de se reconnecter à soi à travers des mouvements fluides et relaxants, au cœur d’un environnement naturel et ressourçant.
Une expérience idéale pour
– réveiller le corps tout en douceur
– relâcher les tensions dès le matin
– profiter du calme et de la beauté du lieu
– commencer la journée dans une atmosphère apaisante
Après la séance, prolongez ce moment de détente autour d’une tisane ayurvédique offerte, pour une fin d’expérience chaleureuse et réconfortante.
Une invitation à ralentir, respirer et savourer pleinement un réveil en douceur au cœur de l’été.
Pour plus de confort, emmenez votre tapis et sinon, possibilité de prêt à l’office de tourisme de Wangenbourg.
Possibilité de payer par chèque ou par espèces à l’office de tourisme.
Sortie confirmée à partir de 3 participants. Si ce seuil n’est pas atteint, l’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler l’activité et de procéder au remboursement intégral des inscriptions.
Tarif unique 12€ .
rue du château Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr
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English :
L’événement Expériences Mossig & Vignoble Yoga doux Wangenbourg-Engenthal a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble
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