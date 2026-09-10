Expérimentez le cyanotype !, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Expérimentez le cyanotype ! 19 et 20 septembre Musée Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Sur inscription à partir du 14 septembre au 03 85 48 41 98 ou servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr ou sur place

Durée : 1h, limitée à 8 personnes par séance, séances à 14h00, 15h30, 17h00. Atelier annulé en cas d’intempérie ou de météo sans UV

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 1842, l’anglais John Frederick William Herschel (1792-1871) met au point un procédé de tirage photographique générant des clichés bleutés : le cyanotype. A votre tour, venez expérimenter cette technique en réalisant un tirage contact et un photogramme, puis découvrez l’image réalisée après exposition au soleil.

Votre création prendra forme à partir de négatifs de photographies conservées dans les collections du musée, autour du thème du végétal. Les images choisies pourront être associées à des feuilles, fleurs, végétaux cueillis pour leurs formes et leurs textures, afin de composer une œuvre unique.

Ce procédé est tributaire de la météo. L’atelier est non proposé en cas de faible luminosité ou pluie, et remplacé par l’animation famille « Classez des appareils photographiques ! » : saurez-vous remettre dans l’ordre chronologique des appareils photographiques de 1900 aux années 2000 ?

Musée Nicéphore Niépce 28 Quai des Messageries, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33385484198 https://www.museeniepce.com [{« type »: « email », « value »: « servicedespublics.niepce@chalonsursaone.fr »}] Depuis sa création dans cette ville en 1972, le musée Nicéphore Niépce s’est donné pour objectif de collecter le “photographique” : œuvres historiques et artistiques, fonds d’atelier de photographes ou d’agences de presse, photographies d’amateurs ou familiales, appareils photographiques, objets du quotidien…

Le musée Nicéphore Niépce conserve aujourd’hui plus de 4 000 000 de photographies, couvrant tous les champs de la photographie, de son invention par Nicéphore Niépce au smartphone, de la revue illustrée aux diapositives, de la planche contact à l’agrandisseur. Le “photographique” y est conservé et présenté dans toute sa diversité, les collections du musée étant représentatives de la nature du médium et de l’exhaustivité des pratiques.

Alors que la photographie est partout, le rôle du musée Nicéphore Niépce est de conserver, mais aussi d’étudier, d’analyser et de restituer le rapport que chacun entretient avec le médium photographique. Dépose bus face au musée, parking souterrain du centre ville à 3 mn, piste cyclable.

En 1842, l’anglais John Frederick William Herschel (1792-1871) met au point un procédé de tirage photographique générant des clichés bleutés : le cyanotype. A votre tour, venez expérimenter cette en …

© Anonyme, collection musée Nicéphore Niépce