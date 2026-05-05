Expert ou charlatan ?, Château des barons – Musée d’histoire de Vitré, Vitré

Expert ou charlatan ? Samedi 23 mai, 20h00 Château des barons – Musée d’histoire de Vitré Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Pendant les entractes des musiciens, deux conservatrices vous donnent les clés pour comprendre les oeuvres du parcours, à l’aide d’anecdotes ou d’informations insolites. Mais attention à bien démêler le vrai du faux car l’une d’elle ment ! Durée 10 minutes.

Château des barons – Musée d’histoire de Vitré 5 Place du Château, 35500 Vitré, France Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 0299750454 https://www.vitre.bzh/chateau-des-barons-musee-dhistoire-de-vitre Le musée est implanté dans le château depuis 1877. Il présente le long de 10 espaces d’expositions l’histoire de la ville du Moyen-âge jusqu’à nos jours.

Grâce à une maquette numérique, découvrez de manière originale l’évolution architecturale du château depuis le XIe siècle.

Puis partez sur les traces des explorateurs vitréens ayant réalisé des voyages extraordinaires autour du monde à travers une expérience sonore immersive.

Enfin, initiez-vous à la pratique des armes de jet, depuis le tir à l’arbalète jusqu’au redoutable trébuchet, une des machines de siège les plus redoutées du Moyen-âge !

Nuit européenne des musées

©Ville de Vitré