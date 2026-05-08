Explorateurs de la mer Carantec
Explorateurs de la mer Carantec vendredi 17 juillet 2026.
Carantec
Explorateurs de la mer
Route de Callot Carantec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 13:30:00
fin : 2026-08-13 15:30:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-08-13
Bottes aux pieds et épuisette à la main, partez à l’assaut des rochers pour y découvrir une population étonnante vivant au rythme des marées.
Rendez-vous au port de Carantec, à l’entrée de la route de Callot.
Sur inscription par mail ou téléphone.
Dès 3 ans. .
Route de Callot Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 98 78 45 69
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English : Explorateurs de la mer
L’événement Explorateurs de la mer Carantec a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BAIE DE MORLAIX
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