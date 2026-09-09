Exploration du contraste, Bibliothèque de La Grognarde, Marseille

Informations pratiques

Exploration du contraste Mercredi 25 novembre, 15h30 Bibliothèque de La Grognarde Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T15:30:00+01:00 – 2026-11-25T16:15:00+01:00

Fin : 2026-11-25T15:30:00+01:00 – 2026-11-25T16:15:00+01:00

Participez à des espaces d’expressions sensorielles libres à travers la peinture et le papier. Une invitation aux tout-petits comme aux grands à s’amuser, explorer, tester, manipuler librement, à leur rythme et à leur façon, sans attente de résultat !

Bibliothèque de La Grognarde 2 square Berthier 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 60 »}]

Événement des bibliothèques de Marseille

Magali Hubac