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Exploration du contraste, Bibliothèque de La Grognarde, Marseille

mercredi 25 novembre 2026 · Bibliothèque de La Grognarde · Marseille

Exploration du contraste, Bibliothèque de La Grognarde, Marseille

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque de La Grognarde
Adresse
2 square Berthier 13011 Marseille
Ville
13011 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Exploration du contraste Mercredi 25 novembre, 16h30 Bibliothèque de La Grognarde Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T16:30:00+01:00 – 2026-11-25T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-25T16:30:00+01:00 – 2026-11-25T17:30:00+01:00

Participez à des espaces d’expressions sensorielles libres à travers la peinture et le papier. Une invitation aux tout-petits comme aux grands à s’amuser, explorer, tester, manipuler librement, à leur rythme et à leur façon, sans attente de résultat !

Bibliothèque de La Grognarde 2 square Berthier 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 60 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille

Magali Hubac

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