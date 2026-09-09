Exploration du contraste, Bibliothèque de La Grognarde, Marseille
mercredi 25 novembre 2026 · Bibliothèque de La Grognarde · Marseille
Informations pratiques
Exploration du contraste Mercredi 25 novembre, 16h30 Bibliothèque de La Grognarde Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T16:30:00+01:00 – 2026-11-25T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-25T16:30:00+01:00 – 2026-11-25T17:30:00+01:00
Participez à des espaces d’expressions sensorielles libres à travers la peinture et le papier. Une invitation aux tout-petits comme aux grands à s’amuser, explorer, tester, manipuler librement, à leur rythme et à leur façon, sans attente de résultat !
Bibliothèque de La Grognarde 2 square Berthier 13011 Marseille Marseille 13011 11e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 82 60 »}]
Événement des bibliothèques de Marseille
Magali Hubac
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