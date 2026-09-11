Exploration patrimoniale, Bibliothèque, Mulhouse

Informations pratiques

Exploration patrimoniale Samedi 19 septembre, 11h15, 16h00 Bibliothèque Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:15:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Venez découvrir des documents issus des collections patrimoniales sélectionnés dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, commentés par un bibliothécaire. L’Alsace photographiée du mulhousien Adolphe Braun sera à l’honneur !

Bibliothèque 19 Grand rue 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Rebberg Haut-Rhin Grand Est 0369776717 http://bibliotheques.mulhouse.fr https://www.facebook.com/bibmulhouse/ [{« type »: « phone », « value »: « 0369776717 »}, {« type »: « email », « value »: « contact-bibliotheques@mulhouse.fr »}]

Venez découvrir des documents issus des collections patrimoniales sélectionnés dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, commentés par un bibliothécaire. L’Alsace photographiée du mulhousien…

© Adolphe Braun