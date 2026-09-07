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Explorations marines et fresque collaborative, Musée de la Poupée, Montbrison

samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Poupée · Montbrison

Explorations marines et fresque collaborative, Musée de la Poupée, Montbrison

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée de la Poupée
Adresse
13 Bd de la Préfecture, 42600 Montbrison, France
Ville
42600 Montbrison
Département
Loire
Tarif
Entrée gratuite - Sans réservation

Explorations marines et fresque collaborative 19 et 20 septembre Musée de la Poupée Loire

Entrée gratuite – Sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

En partenariat avec la Micro-Folie de Savigneux, explorez les grandes oeuvres d’art, nagez virtuellement avec les dauphins et créez une fresque collaborative sous-marine
Visite libre du musée

Musée de la Poupée 13 Bd de la Préfecture, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477963915 http://ville-montbrison.fr/annuaire/musee-dallard https://www.facebook.com/museeallard/ Fonds historique du cabinet d’histoire naturelle et de curiosités de Jean-Baptiste d’Allard (1769-1848) : botanique, minéralogie, zoologie, anthropologie. Collection de jeux et jouets notamment de la marque Gégé (entreprise située à Moingt, commune ayant fusionné avec Montbrison en 2013). Parking à proximité – Place Bouvier, Arrêt de bus – Musée d’Allard, Accessibilité PMR
En partenariat avec la Micro-Folie de Savigneux, explorez les grandes oeuvres d’art, nagez virtuellement avec les dauphins et créez une fresque collaborative sous-marines

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