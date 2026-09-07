Explorations marines et fresque collaborative, Musée de la Poupée, Montbrison
samedi 19 septembre 2026 · Musée de la Poupée · Montbrison
Informations pratiques
Explorations marines et fresque collaborative 19 et 20 septembre Musée de la Poupée Loire
Entrée gratuite – Sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
En partenariat avec la Micro-Folie de Savigneux, explorez les grandes oeuvres d’art, nagez virtuellement avec les dauphins et créez une fresque collaborative sous-marine
Visite libre du musée
Musée de la Poupée 13 Bd de la Préfecture, 42600 Montbrison, France Montbrison 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477963915 http://ville-montbrison.fr/annuaire/musee-dallard https://www.facebook.com/museeallard/ Fonds historique du cabinet d’histoire naturelle et de curiosités de Jean-Baptiste d’Allard (1769-1848) : botanique, minéralogie, zoologie, anthropologie. Collection de jeux et jouets notamment de la marque Gégé (entreprise située à Moingt, commune ayant fusionné avec Montbrison en 2013). Parking à proximité – Place Bouvier, Arrêt de bus – Musée d’Allard, Accessibilité PMR
En partenariat avec la Micro-Folie de Savigneux, explorez les grandes oeuvres d’art, nagez virtuellement avec les dauphins et créez une fresque collaborative sous-marines
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