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Explorations vertes et mûres Parc des Oblates Nantes

mercredi 19 août 2026 · Parc des Oblates · Nantes

Explorations vertes et mûres Parc des Oblates Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Heure de début
14:00
Lieu
Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 14:00 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

Partez en mission scientifique, sensorielle et artistique avec le laboratoire itinérant du Professeur Taupe et sa Taupe Mobile. Explorez le monde animal et végétal qui nous entoure ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates


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