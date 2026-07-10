AGENDA · Nantes99vues
Explorations vertes et mûres Parc des Oblates Nantes
mercredi 19 août 2026 · Parc des Oblates · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-19 14:00 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
Partez en mission scientifique, sensorielle et artistique avec le laboratoire itinérant du Professeur Taupe et sa Taupe Mobile. Explorez le monde animal et végétal qui nous entoure ! En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au Parc des Oblates???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026
Parc des Oblates Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-des-oblates
Afficher la carte du lieu Parc des Oblates et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Découverte de « Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli », Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade découverte de la faune & flore avec la maison de l’Erdre, La Cocotte Solidaire, Nantes 10 juillet 2026
- Découverte de l’exposition Anne et Patrick Poirier. Odyssée de l’oubli, Musée d’arts de Nantes, Nantes 10 juillet 2026
- Balade « La cité Halvêque vous accueille », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes 10 juillet 2026
- Marie Charrel : Nous sommes faits d’orage – Lecture – Festival Aux heures d’été, Jardin des Plantes, Nantes 10 juillet 2026