Explore Game Retour vers le futur Musée des nourrices Alligny-en-Morvan

Explore Game Retour vers le futur Le bourg Alligny-en-Morvan 2026-11-13

Explore Game Retour vers le futur Musée des nourrices Alligny-en-Morvan vendredi 13 novembre 2026.

Explore Game Retour vers le futur

Musée des nourrices Le bourg Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 18:00:00
fin : 2026-11-13 20:00:00

Date(s) :
2026-11-13

Que dira t-on de l’histoire des nourrices dans un futur éloigné ? Comment se transmettra cette histoire ?   .

Musée des nourrices Le bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05  accueil@museedesnourrices.fr

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English : Explore Game Retour vers le futur

L’événement Explore Game Retour vers le futur Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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