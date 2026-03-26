Spectacle Transmission Salle des Fêtes Alligny-en-Morvan
Spectacle Transmission Salle des Fêtes Alligny-en-Morvan vendredi 4 septembre 2026.
Spectacle Transmission
Salle des Fêtes Le bourg Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 20:00:00
fin : 2026-09-04 22:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Assistez au spectacle réalisé par la Cie la Noutch, racontant une histoire de famille et de traumatismes qui se transmettent de génération en génération. Quête d’identité, quête de vérité, les époques se mélangent pour comprendre et ainsi fermer les plaies ouvertes par le passé familial. .
Salle des Fêtes Le bourg Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 44 05 accueil@museedesnourrices.fr
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English : Spectacle Transmission
L’événement Spectacle Transmission Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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