Visite du moulin de Marnay, 6, route de moulins – 58230 Alligny-en-Morvan, Alligny-en-Morvan

Informations pratiques

Visite du moulin de Marnay Dimanche 20 septembre, 10h00 6, route de moulins – 58230 Alligny-en-Morvan Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées Europpéenne du Patrimoine, venez visiter le moulin de Marnay à Alligny-en-Morvan.

Si la première mention du moulin de Marnay date de 1260, le site a été transformé au cours des siècles. Le moulin a fonctionné jusqu’en 1970 mais a gardé toute la machinerie. La visite d’environ 45 minutes, démarre toute les heures pleines de 10h à 17h. Une réédition du bulletin reprenant l’historique du moulin de Marnay et de quelques autres moulins avoisinant sera présentée le dimanche 20 septembre 2026.

6, route de moulins – 58230 Alligny-en-Morvan 6, route des moulins 58230 Alligny en Morvan Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Dans le cadre des Journées Europpéenne du Patrimoine, venez visiter le moulin de Marnay à Alligny-en-Morvan.

© Moulin de Marnay