Explorer le monde avec Billy des nuages, Bibliothèque Bellangerais, Rennes

Explorer le monde avec Billy des nuages 6 mars – 4 avril Bibliothèque Bellangerais Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T14:30:00+01:00 – 2026-03-06T18:30:00+01:00

Fin : 2026-04-04T14:30:00+02:00 – 2026-04-04T18:00:00+02:00

Le visiteur est invité à traverser avec lui les pampas, tourbières et autres mangroves, ainsi qu’à rencontrer le bestiaire fantastique et onirique qui a peuplé son chemin durant sa traversée. Eva Offredo a un graphisme contemporain singulier et un trait espiègle dans l’épure qui est sa marque de fabrique.

Cette exposition est co-produite avec les Éditions Maison Georges.

Dans le cadre des P’tits bouquineurs, du vendredi 6 mars au samedi 4 avril

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 40 http://bibliotheques.rennes.fr

Éva Offredo raconte le voyage initiatique de Billy, un personnage en quête d’aventures, d’après l’album Mon nom est Billy des nuages. exposition jeunessse

Éva Offredo