Explorez Lugdunum !, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon
Explorez Lugdunum !, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon samedi 13 juin 2026.
Explorez Lugdunum ! 13 et 14 juin Lugdunum – musée et théâtres romains Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00
Vous êtes amateurs d’archéologie, férus ou simplement curieux ?
Venez donc voir ce qui se cache à Lugdunum—Musée et théâtres
romains. Scientifiques, restaurateurs, expérimentateurs…
Faites connaissance avec des experts qui s’attachent à percer les
mystères des collections et des vestiges antiques. En leur compagnie,
vous plongez au coeur d’un quotidien passionnant !
Au programme de ces deux journées, de nombreuses manipulations
et des démonstrations d’archéologie expérimentale vous attendent,
au coeur des collections et sur le site des théâtres romains.
Lugdunum – musée et théâtres romains 17 rue Cléberg, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472384930 https://lugdunum.grandlyon.com Lugdunum possède une des plus riches collections archéologiques de France. Sur une surface de 4000 m², le musée aborde tous les chapitres de la vie publique et privée d’une capitale de l’Empire : l’urbanisme, l’administration municipale, l’armée et la monnaie, les religions, les jeux du cirque, le commerce et cache de véritables trésors sur les origines de la métropole lyonnaise.
Découvrez la vie des premiers Lyonnais, depuis la Préhistoire jusqu’à l’émergence du christianisme en Gaule ! Station Vieux Lyon. Funiculaire F2 : direction Fourvière. Funiculaire F1 : direction Saint Just arrêt Minimes. Vélo’v : Station Théâtres romains. Parking, rue Roger Radisson, à proximité du musée.
Journées européennes de l’archéologie
©Métropole de Lyon – Louison Desforêts
À voir aussi à Lyon (Rhône)
- CLEMENT VIKTOROVITCH – BOURSE DU TRAVAIL Lyon 15 avril 2026
- JEAN-REMI CHAIZE – APRES MOI LE DELUGE THEATRE COMEDIE ODEON Lyon 15 avril 2026
- AMEL BENT – HALLE TONY GARNIER Lyon 16 avril 2026
- FALLAIT PAS LE DIRE LAURETTE THEATRE – LYON Lyon 17 avril 2026
- ZE ONE MENTAL SHOW LAURETTE THEATRE – LYON Lyon 17 avril 2026