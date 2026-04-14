Explorez Lugdunum !, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon

Explorez Lugdunum ! 13 et 14 juin Lugdunum – musée et théâtres romains Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Vous êtes amateurs d’archéologie, férus ou simplement curieux ?

Venez donc voir ce qui se cache à Lugdunum—Musée et théâtres

romains. Scientifiques, restaurateurs, expérimentateurs…

Faites connaissance avec des experts qui s’attachent à percer les

mystères des collections et des vestiges antiques. En leur compagnie,

vous plongez au coeur d’un quotidien passionnant !

Au programme de ces deux journées, de nombreuses manipulations

et des démonstrations d’archéologie expérimentale vous attendent,

au coeur des collections et sur le site des théâtres romains.

Lugdunum – musée et théâtres romains 17 rue Cléberg, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472384930 https://lugdunum.grandlyon.com Lugdunum possède une des plus riches collections archéologiques de France. Sur une surface de 4000 m², le musée aborde tous les chapitres de la vie publique et privée d’une capitale de l’Empire : l’urbanisme, l’administration municipale, l’armée et la monnaie, les religions, les jeux du cirque, le commerce et cache de véritables trésors sur les origines de la métropole lyonnaise.

Découvrez la vie des premiers Lyonnais, depuis la Préhistoire jusqu’à l’émergence du christianisme en Gaule ! Station Vieux Lyon. Funiculaire F2 : direction Fourvière. Funiculaire F1 : direction Saint Just arrêt Minimes. Vélo’v : Station Théâtres romains. Parking, rue Roger Radisson, à proximité du musée.

Journées européennes de l’archéologie

©Métropole de Lyon – Louison Desforêts