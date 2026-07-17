Explorez une maison Renaissance et son décor sculpté, Maison Ligier Richier, Saint-Mihiel

Informations pratiques

Explorez une maison Renaissance et son décor sculpté 19 et 20 septembre Maison Ligier Richier Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Pénétrez dans une demeure d’exception au cœur de Saint-Mihiel et admirez un chef-d’œuvre rare de la Renaissance attribué à Ligier Richier : un spectaculaire plafond en terre cuite, unique en Europe. Une visite guidée passionnante pour découvrir ce trésor caché et son architecture remarquable.

Maison Ligier Richier 7 rue haute des fosses, 55300 Saint-Mihiel Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 660 699 074 La Maison « Ligier Richier » est une partie de celle acquise par le célèbre sculpteur sammiellois Ligier Richier en 1535. Il y vivra jusqu’en 1564, date de son départ à Genève.

Lors des travaux de restauration entamés en 2012, la découverte de passages de portes murés avec la maison mitoyenne (n°5 rue Haute des Fosses) tend à établir que l’actuelle maison dite Ligier Richier était vraisemblablement la « belle pièce » d’une demeure plus vaste à l’époque de la Renaissance.

Vers 1750 l’abbé Dom Calmet en séjour à Saint-Mihiel rapporte qu’à l’intérieur s’y trouvait une magnifique cheminée, le grand manteau de celle-ci (classée M.H) est maintenant visible à la mairie de Han sur Meuse.

Aujourd’hui subsiste le plafond (env. 50 m²) constitué de poutres massives et solives trilobées en chêne, de caissons à pendentifs et d’entretoises en terre cuite réalisés à partir de moules.

Le décor à fleurons des caissons est inspiré de l’Antiquité romaine : un rapprochement stylistique peut être fait avec les motifs de décoration de la cuirasse du centurion et du tombeau du Sépulcre (Eglise Saint Etienne à Saint-Mihiel)

Ce plafond en terre cuite du début 16ème siècle est le seul exemple recensé à ce jour en Europe. Il est attribué à Ligier Richier bien qu’il n’y ait aucune preuve formelle. C’est un des rares témoignages de la décoration d’une belle demeure civile de la Renaissance, les témoignages parvenus jusqu’à nous étant essentiellement ceux des bâtiments nobles ou ecclésiaux.

Le plafond a subi l’épreuve d’un démontage en 1918, d’un transfert à Metz puis au Louvre, et d’un remontage en 1921, date de son classement Monuments Historiques.

Les différents traitements qui lui ont été infligés depuis l’époque de la Renaissance (badigeons, peintures), l’encrassement important dû à l’utilisation des cheminées et des poêles à charbon, le constat de nombreux éléments fissurés voire manquants, nécessiteraient aujourd’hui une restauration approfondie. Parkings à proximité, rue basse des Fosses et rue des Annonciades

2 marches d’accès au RC sur rue.

Pénétrez dans une demeure d’exception au cœur de Saint-Mihiel et admirez un chef-d’œuvre rare de la Renaissance attribué à Ligier Richier : un spectaculaire plafond en terre cuite, unique en Europe.…

© Catherine Sidrot