EXPO À L’OFFICE GISÈLE CAUSSE Office de tourisme La Canourgue
EXPO À L’OFFICE GISÈLE CAUSSE Office de tourisme La Canourgue jeudi 30 avril 2026.
La Canourgue
EXPO À L’OFFICE GISÈLE CAUSSE
Office de tourisme 18 rue de la ville La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-04-30
L’office de tourisme accueille dans ses locaux les peintures de l’artiste peintre Gisèle Causse ! Venez découvrir ses paysages pastel !
L’office de tourisme accueille dans ses locaux les peintures de l’artiste peintre Gisèle Causse ! Venez découvrir ses paysages pastel ! .
Office de tourisme 18 rue de la ville La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The tourist office welcomes the paintings of artist Gisèle Causse! Come and discover her pastel landscapes!
L’événement EXPO À L’OFFICE GISÈLE CAUSSE La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-21 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
À voir aussi à La Canourgue (Lozère)
- TOURS DU MONT-LOZÈRE ET DU CAUSSE MÉJEAN GR DE PAYS La Canourgue Lozère 1 mai 2026
- LA LOZÉRIENNE VTT GRAVEL CYCLO La Canourgue 7 mai 2026
- VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE La Canourgue 5 juin 2026
- VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA CANOURGUE La Canourgue 13 juillet 2026
- FÊTE D’AUXILLAC La Canourgue 25 juillet 2026