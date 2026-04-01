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EXPO À L’OFFICE GISÈLE CAUSSE Office de tourisme La Canourgue

EXPO À L’OFFICE GISÈLE CAUSSE Office de tourisme La Canourgue

EXPO À L’OFFICE GISÈLE CAUSSE Office de tourisme La Canourgue jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Office de tourisme

Adresse : 18 rue de la ville

Ville : 48500 La Canourgue

Département : Lozère

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Tarif : Gratuit Journée

La Canourgue

EXPO À L’OFFICE GISÈLE CAUSSE

Office de tourisme 18 rue de la ville La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-04-30

L’office de tourisme accueille dans ses locaux les peintures de l’artiste peintre Gisèle Causse ! Venez découvrir ses paysages pastel !
L’office de tourisme accueille dans ses locaux les peintures de l’artiste peintre Gisèle Causse ! Venez découvrir ses paysages pastel !   .

Office de tourisme 18 rue de la ville La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67 

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English :

The tourist office welcomes the paintings of artist Gisèle Causse! Come and discover her pastel landscapes!

L’événement EXPO À L’OFFICE GISÈLE CAUSSE La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-21 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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