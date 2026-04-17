La Canourgue

VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA CANOURGUE

Office de tourisme La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13 22:30:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-17

Découvrez La Canourgue autrement à travers une visite guidée nocturne qui vous fera voyager dans le temps et découvrir les sombres épisodes de l’histoire de la ville. Tout public.

Départ de l’office de tourisme à 21h.

Participation 5€ adulte et 3€ enfant.

Réservation obligatoire.

La date de cet évènement a été fixée au préalable mais peut connaître des changements d’ici l’été.

Découvrez La Canourgue autrement à travers une visite guidée nocturne qui vous fera voyager dans le temps et découvrir les sombres épisodes de l’histoire de la ville. Pour tout public.

Départ de l’office de tourisme à 21h.

Participation 5€ adulte et 3€ enfant.

Réservation obligatoire.

La date de cet évènement a été fixée au préalable mais peut connaître des changements d’ici la saison estivale. .

Office de tourisme La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover La Canourgue in a different way, with a night-time guided tour that takes you back in time to the town?s darker past. Open to all.

Departure from the tourist office at 9pm.

Admission: 5? adults and 3? children.

Reservations required.

The date of this event has been fixed in advance, but may be subject to change over the summer.

L’événement VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA CANOURGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-04-17 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn