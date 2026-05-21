La Canourgue

SOIRÉE D’OUVERTURE DU CAFÉ DES LAVANDIÈRES

17 rue de la ville La Canourgue Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 18:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

C’est la soirée d’ouverture du tout nouveau Café des Lavandières à La Canourgue !

Rendez-vous à partir de 18h pour une soirée animée par DJ Gauthier G !!

Repas sur réservation au 06 81 14 53 90 insta: @cafedeslavandieres

Au menu Fricandeau, poulet fermier confit, légumes primeurs, pommes de terre nouvelles, tarte aux fraises et boisson comprise. Tarif 20€.

C’est la soirée d’ouverture du tout nouveau Café des Lavandières à La Canourgue !

Rendez-vous à partir de 18h pour une soirée animée par DJ Gauthier G !!

Repas sur réservation au 06 81 14 53 90 insta: @cafedeslavandieres

Au menu Fricandeau, poulet fermier confit, légumes primeurs, pommes de terre nouvelles, tarte aux fraises et boisson comprise. Tarif 20€. .

17 rue de la ville La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 81 14 53 90

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English :

It’s opening night for the brand-new Café des Lavandières in La Canourgue!

Join us from 6pm for a party hosted by DJ Gauthier G!

Reservations required on 06 81 14 53 90 insta: @cafedeslavandieres

Menu: Fricandeau, confit poulet fermier, early vegetables, new potatoes, strawberry tart and drink included. Price: 20?

L’événement SOIRÉE D’OUVERTURE DU CAFÉ DES LAVANDIÈRES La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn