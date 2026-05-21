SOIRÉE D’OUVERTURE DU CAFÉ DES LAVANDIÈRES La Canourgue
SOIRÉE D’OUVERTURE DU CAFÉ DES LAVANDIÈRES La Canourgue samedi 13 juin 2026.
La Canourgue
SOIRÉE D’OUVERTURE DU CAFÉ DES LAVANDIÈRES
17 rue de la ville La Canourgue Lozère
Tarif : 20 – 20 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 18:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
C’est la soirée d’ouverture du tout nouveau Café des Lavandières à La Canourgue !
Rendez-vous à partir de 18h pour une soirée animée par DJ Gauthier G !!
Repas sur réservation au 06 81 14 53 90 insta: @cafedeslavandieres
Au menu Fricandeau, poulet fermier confit, légumes primeurs, pommes de terre nouvelles, tarte aux fraises et boisson comprise. Tarif 20€.
C’est la soirée d’ouverture du tout nouveau Café des Lavandières à La Canourgue !
Rendez-vous à partir de 18h pour une soirée animée par DJ Gauthier G !!
Repas sur réservation au 06 81 14 53 90 insta: @cafedeslavandieres
Au menu Fricandeau, poulet fermier confit, légumes primeurs, pommes de terre nouvelles, tarte aux fraises et boisson comprise. Tarif 20€. .
17 rue de la ville La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 81 14 53 90
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
It’s opening night for the brand-new Café des Lavandières in La Canourgue!
Join us from 6pm for a party hosted by DJ Gauthier G!
Reservations required on 06 81 14 53 90 insta: @cafedeslavandieres
Menu: Fricandeau, confit poulet fermier, early vegetables, new potatoes, strawberry tart and drink included. Price: 20?
L’événement SOIRÉE D’OUVERTURE DU CAFÉ DES LAVANDIÈRES La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
À voir aussi à La Canourgue (Lozère)
- VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE La Canourgue 5 juin 2026
- INITIATION AU PADEL Vallat de la curée La Canourgue 6 juin 2026
- EXCUSEZ-NOUS La Canourgue 6 juin 2026
- VISITE GUIDÉE NOCTURNE DE LA CANOURGUE La Canourgue 13 juillet 2026
- FÊTE D’AUXILLAC La Canourgue 25 juillet 2026