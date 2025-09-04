INITIATION AU PADEL Vallat de la curée La Canourgue

La Canourgue

INITIATION AU PADEL

Vallat de la curée Terrain de Padel La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le tennis club Canourguais organise une animation PADEL le samedi 6 juin de 14h à 19h.

Pour découvrir l’activité ou faire connaissance avec de futurs partenaires de jeu dans la convivialité, cette animation est ouverte à tous.

Apéritif dinatoire partagé à la fin de la journée.

Inscriptions jusqu’au 3 juin au 06 76 86 48 99.

Le tennis club Canourguais organise une animation PADEL le samedi 6 juin de 14h à 19h.

Pour découvrir l’activité ou faire connaissance avec de futurs partenaires de jeu dans la convivialité, cette animation est ouverte à tous.

Apéritif dinatoire partagé (chacun pourra amener un petit quelque chose à partager charcuterie, snacks de légumes, cakes…) à la fin de la journée.

Inscriptions jusqu’au mercredi 3 juin auprès de Fabienne au 06.76.86.48.99.

Venez nombreux !! .

Vallat de la curée Terrain de Padel La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 76 86 48 99

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English :

The Canourguais tennis club is organizing a PADEL event on Saturday June 6 from 2pm to 7pm.

This event is open to all, whether you’d like to discover the sport or get to know your future playing partners in a friendly atmosphere.

An aperitif and dinner will be served at the end of the day.

To register, call 06 76 86 48 99 by June 3.

L’événement INITIATION AU PADEL La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-16 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn